Ещё
Украина названа одной из самых грязных стран мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина названа одной из самых грязных стран мира 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международный Институт воздействия на здоровье (Health Effects Institute) обнародовал отчет «Состояние воздуха в мире 2018», согласно его данным, Украина является одной из стран мира с самым загрязненным воздухом.
От болезней, связанных с загрязнением атмосферы, больше всего умирают в Индии и Китае — более 1 млн человек. Однако Афганистан занял первое место по показателю смертей на душу населения.
В числе лидеров находится и Украина, на счету которой 80 погибших от последствий загрязнения воздуха на 100 тыс. населения, сообщает Texty. По этому показателю страна может сравниться в Европе лишь с Болгарией. В России показатель фиксируется 62 смерти на 100 тыс. населения.
Большинство подобных смертей на Украине связано с загрязнением воздуха твердыми частицами и твердым топливом, например, углем.
Также в список стран с высоким показателем смертности из-за загрязнения воздуха попали Пакистан, Индия, Нигерия и Саудовская Аравия.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Украине сообщили о «трещинах» на опорах Крымского моста Почему Украину не хотят подпускать к членству в НАТО СБУ нашли российского «шпиона» в Минобороны Украины
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие118
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня22
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»221
На Москву обрушится торнадо38
Кейт Миддлтон родила99
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение