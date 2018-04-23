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Посла Кипра на Украине обворовали в центре Киева
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Посла Кипра на Украине обворовали в центре Киева 

Говорит Москва 1 час назад
Бумажник пропал из шкафчика в раздевалке.
Сообщается, что в полиции данную информацию пока никак не прокомментировали.
Говорит Москва: последние новости
В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарную помощь Украине В Крыму ответили на предложение Порошенко лишить крымчан украинского гражданства Посла Кипра на Украине обворовали в центре Киева
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