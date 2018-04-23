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Венгрия добивает Украину из-за языка
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Венгрия добивает Украину из-за языка 

News.ru 2 часа назад
Власти Венгрии в третий раз заблокировали заседание Комиссии НАТО-Украина из-за притеснения национальных меньшинств
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