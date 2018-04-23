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Удерживаемый на Украине капитан «Норда» не получает необходимой медпомощи
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Удерживаемый на Украине капитан «Норда» не получает необходимой медпомощи 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Капитан задержанного Украиной российского судна «Норд» Игорь Горбенко не получает нормальной медицинской помощи.
Адвокат Дмитрий Щербина сообщил, что у Горбенко проблемы с сердцем и артериальным давлением, но местные больницы отказываются принимать пациента на обследование.
"Местные больницы в том городе, где он сейчас, либо переполнены, либо боятся его принимать (видимо, по чьему-то распоряжению)", — предположил адвокат в беседе с RT.
При этом сообщается, что следователи подписали для Горбенко разрешение о переезде в Днепропетровск, где живут дальние родственники капитана. Если переезд действительно станет возможным, то в крупном городе с большим оборудованных больниц нуждающемуся в медпомощи не откажут.
Российское судно «Норд» из Керчи было задержано 25 марта в Азовском море. От моряков требовали отказаться от российского гражданства. Экипаж после разбирательств отпустили, но выехать с территории Украины они не могут.
Как сообщалось ранее, семеро находятся в посольстве России в Киеве, и только двоим удалось добраться до родного Крыма.
Судьба капитана сейнера Владимира Горбенко остается туманной. Без документов и с подпиской о невыезде он ждет суда на Украине. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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