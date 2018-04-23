Удерживаемый на Украине капитан «Норда» не получает необходимой медпомощи

Адвокат Дмитрий Щербина сообщил, что у Горбенко проблемы с сердцем и артериальным давлением, но местные больницы отказываются принимать пациента на обследование.

"Местные больницы в том городе, где он сейчас, либо переполнены, либо боятся его принимать (видимо, по чьему-то распоряжению)", — предположил адвокат в беседе с RT.

При этом сообщается, что следователи подписали для Горбенко разрешение о переезде в Днепропетровск , где живут дальние родственники капитана. Если переезд действительно станет возможным, то в крупном городе с большим оборудованных больниц нуждающемуся в медпомощи не откажут.

Российское судно «Норд» из Керчи было задержано 25 марта в Азовском море. От моряков требовали отказаться от российского гражданства. Экипаж после разбирательств отпустили, но выехать с территории Украины они не могут.

Как сообщалось ранее, семеро находятся в посольстве России в Киеве, и только двоим удалось добраться до родного Крыма