Капитан «Норда» рассказал подробности задержания судна

"Когда в день задержания вельбот с пограничниками к нам подплыл, я заметил, что оба пулемета на борту были направлены на нас. К нам сошли пятеро с автоматами, попросили документы. Сказали, что паспорта недействительны. То же самое сказали и про документы на судно. Только в Бердянске мне разрешили оповестить судовладельца о случившемся, а не немедленно, как это полагается. Уведомление об аресте мне вручали уже в машине, когда увезли меня с «Норда» в Херсон ", — заявил Горбенко.

Он также отметил, что по словам пограничников, задержание «Норда» это политика.