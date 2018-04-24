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Капитан «Норда» рассказал подробности задержания судна
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Капитан «Норда» рассказал подробности задержания судна 

Газета.Ru 2 часа назад
Капитан арестованного на Украине крымского судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал подробности ареста корабля, передает RT.
"Когда в день задержания вельбот с пограничниками к нам подплыл, я заметил, что оба пулемета на борту были направлены на нас. К нам сошли пятеро с автоматами, попросили документы. Сказали, что паспорта недействительны. То же самое сказали и про документы на судно. Только в Бердянске мне разрешили оповестить судовладельца о случившемся, а не немедленно, как это полагается. Уведомление об аресте мне вручали уже в машине, когда увезли меня с «Норда» в Херсон", — заявил Горбенко.
Он также отметил, что по словам пограничников, задержание «Норда» это политика.
Ранее МИД России призвал украинские власти «прекратить измываться» над российскими моряками с задержанного судна «Норд» и отпустить их домой.
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