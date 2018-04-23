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Эксперт: Досрочные выборы на Украине могут быть в сентябре
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Эксперт: Досрочные выборы на Украине могут быть в сентябре 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Произошла активизация практически во всех политических лагерях. Например, Юлия Тимошенко начала ездить по всей Украине с агитационной кампанией. Игроки второго эшелона, непарламентские, тоже начали вести агитацию и рекламу. Например, 21 апреля было масштабный форум Аграрной партии на 1700 человек — это связано с очередной частью выборов в объединенные территориальные общины 29 апреля. А по последним данным аграрии везде идут на третьем месте. Все готовятся в к возможному сценарию досрочных выборов в сентябре», — смоделировал ситуацию аналитик.
Оценил Молчанов и публикацию новых «пленок Онищенко», которые экс-депутат опубликовал в своей недавно вышедшей книге и которые демонстрируют его разговор с президентом Украины. Эксперт считает, что эти расшифровки подорвут доверие Запада к Порошенко, и в связи с этим тому будет сложно победить на выборах-2019.
«Есть вероятность, что эти «пленки Онищенко» могут оказать на Порошенко такой эффект, как «пленки Мельниченко» на Кучму. Акций, подобных «Украина без Кучмы» не будет, но все это может серьезно навредить шансам Петра Алексеевича переизбраться. Он станет нерукопожатным среди внешних игроков. Не важно, подтвердится ли достоверность «пленок» — фигура Порошенко остается достаточно токсичной и вряд ли представители наших Западных партнеров будут его поддерживать на этих выборах. И украинские элиты понимают, что с Порошенко лучше не договариваться», — сказал политолог.
Так, дозированные сливы «пленок» в сеть от бывшего народного избранника «медленно, но уверенно» будут лишать Петра Порошенко возможности выиграть избирательную гонку.
«И даже если эти аудио-записи — фальсификация (как зявляют у президента — ред.), то уровень недоверия к Порошенко такой, что даже фальсификация будет восприниматься людьми как правда», — завершил политэксперт.
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