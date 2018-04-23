Москвичи отреагировали на слова Порошенко об их городе — видеоопрос

Опрос проводило издание Ukraina.ru.

«Думаю, что Петр Алексеевич Порошенко исходит из точки зрения, которая основана на выгоде лично для себя. Для него лично это ужасно неудобно, он президент сам для себя, а не для украинского народа, и князья для него поперек горла», — заявила одна из опрошенных.

Также некоторые опрошенные отметили, что Порошенко не мешало бы уважать другие страны.

«Разбрасываться такими фразами в отношении других государств, а тем более России — глупо», — отметил один из опрошенных.

Также были и те, кто указал на не соответствие знаний Порошенко действительному положению дел.

«Я жила 25 лет на Украине , хотя сама я россиянка, но попала туда по распределению. Высказывания, которые не соответствуют истории, позорны для президента государства», — отметила одна из москвичек.

С ней была солидарна и другая опрошенная.

«Пусть читает и учит историю», — отметила она.

В целом, большинство опрошенных негативно восприняли слова Порошенко.