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Список врагов Украины пополнился 13-летним «боевиком»
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На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

Список врагов Украины пополнился 13-летним «боевиком» 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Lenta.ru
В базу данных украинского сайта «Миротворец», специализирующегося на составлении реестров «врагов Украины», были добавлены личные данные 13-летнего жителя города Краснодон Максима Г., который якобы «воюет за боевиков» самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Авторы сайта указывают, что подросток является «жертвой психологического насилия». Датой рождения предполагаемого «боевика» указано 26 августа 2004 года. По данным «Миротворца», отец Максима принимает участие в вооруженном конфликте на стороне ЛНР, его данные также внесены в базу сайта.
За комментарием к подростку обратилось издание «Обозреватель». «Это все брехня. Мне здесь [на фото] лет 8. А сейчас 13. Не знаю, откуда эти фото появились. Я ко всем этим движениям отношения не имею. Лучше бы мир был. Это я теперь в Украину не попаду?» — ответил подросток. В Киеве у него живет родня, с которой подросток поддерживает связь.
«Миротворец» известен скандальными публикациями. На его страницах публикуются списки российских журналистов, ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса и всех, кого авторы сайта считают врагами Украины.
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