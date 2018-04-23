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На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
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На Украине задержали "доверенное лицо Путина"
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

Генпрокурор Украины сообщил о задержании «доверенного лица Путина» 

RT на русском 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» на границе с Крымом «доверенное лицо президента России Владимира Путина». Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, задержание гражданки Украины было произведено в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены.
Задержанная якобы нанесла ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
«Она незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения В. В. Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года», — заявил Луценко.
Он отметил, что задержанная действовала в интересах России. При этом она якобы являлась «доверенным лицом Владимира Путина».
В настоящее время задержанной готовится сообщение о подозрении, проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия.
Ранее СБУ сообщила о задержании шпиона в Киеве.
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