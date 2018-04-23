Украинским госслужащим отменили надбавки за иностранные языки и ученые степени 

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина сообщает «Корреспондент».
«Во исполнение Закона «О государственной службе» в 2017 году ликвидировано надбавки за знание и использование в работе иностранного языка, доплату за ученую степень кандидата или доктора наук, надбавку за почетное звание заслуженный», — говорится в отчете.
Кроме того, в период до 2020 года должностные оклады должны полностью заместить стимулирующие выплаты и создать равные условия оплаты в рамках одной группы государственных служащих.
Также в отчете указывается, что Украина имеет конкурентный уровень заработных плат госслужащих на местном уровне. Что касается центрального уровня и руководящих должностей, то размер зарплаты на госслужбе значительно ниже, чем в частном секторе.