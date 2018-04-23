Правозащитники уличили Киев в самоустранении от помощи жителям Донбасса

С 30 апреля Украина на законодательном уровне сложит ответственность перед пострадавшими в результате боевых действий в Донбассе — это прописано в законе о реинтеграции, где вся ответственность переложена на Россию , заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров

По его словам, по нормам закона, вся компенсация за ущерб, причиненный войной, должна платить Россия, а не Украина, передает УНИАН

«Стратегически это абсолютно верно, но на практике реализация этой нормы приведет к тому, что украинское государство практически откажется от предоставления помощи тем гражданским, которые пострадали от этой войны», — сказал он.

По его словам, этот закон дискриминирует большое количество людей, пострадавших во время войны в Донбассе. В частности, компенсации должны получить семьи 2,8 тыс. гражданских, погибших по обе стороны конфликта.

«Это несовершеннолетние дети погибших, лица пожилого возраста, потерявшие кормильцев. Также этот закон затрагивает интересы около 9 тыс. раненых, семей 1,3 тыс. пропавших без вести», — отметил правозащитник.

По его словам, сейчас людям никакая компенсация не предусмотрена, а позже даже через суд нельзя будет их добиться, так как по закону компенсации «должна выплачивать Российская Федерация».

Он призвал общественные организации надавить на государство, чтобы изменить ситуацию.

Напомним, 30 апреля на Украине вступит в силу закон о реинтеграции Донбасса. Он был принят 18 января. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».