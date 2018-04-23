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В Киеве проходит акция в поддержку Савченко

Арест пранкера, сообщившего о якобы 300 погибших в Кемерове, признали законным

Порошенко хочет лишить крымчан украинского гражданства. Кто от этого выиграет?