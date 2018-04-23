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Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО
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На Украине задержали "доверенное лицо Путина"
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО 

BFM.RU 1 час назад
Венгрия заблокировала проведение 27 апреля заседания комиссии Украина — НАТО на уровне глав МИД, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. Это заседание должно было состояться на полях министерской встречи НАТО.
Официальный Будапешт блокирует евроатлантические инициативы Украины с конца 2017 года в качестве ответа на украинский закон об образовании, который, в частности, содержит «языковую статью». Закон о языке, по мнению Будапешта, ущемляет права этнических венгров, массово проживающих в украинском Закарпатье.
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