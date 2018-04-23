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Ткачев: Антикоррупционеры красноречиво проигнорировали «пленки Онищенко»
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На Украине задержали "доверенное лицо Путина"
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

Ткачев: Антикоррупционеры красноречиво проигнорировали «пленки Онищенко» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Можно констатировать: разоблачения Онищенко прошли для Порошенко практически без последствий.
Хотя записи весьма похожи на настоящие, а озвученное на них весьма хорошо коррелирует с реальностью (внезапное «прощение» Злочевского и т.п.), факт того, что Порошенко лично в обмен на крупные суммы и долю в бизнесе отмазал одного из наиболее одиозных олигархов, не произвело на почтенную публику никакого впечатления.
Ни один из депутатов провластной коалиции не заявил о выходе из неё из-за невозможности больше иметь дело с вот этим вот всем. Оппозиция даже не почесалась попытаться запустить процедуру импичмента. Прославленные своей типа независимостью антикоррупционные органы сделали вид, что ничего такого они не видели. Западные посольства и СМИ проигнорировали ситуацию, как будто это не они говорят о необходимости борьбы с коррупцией в Украине.
Даже записные антикоррупционеры украинской блогосферы отделались дежурными заявлениями типа «ай-ай-ай» и «фу-фу-фу» — и не более того. Ни зонтиков, ни чая, ни хорошего настроения.
Причина проста: на самом деле вся эта «антикоррупционная» тема — лишь модная риторика, и не более того. Те или иные персонажи время от времени используют её для того, чтобы на кого-то надавить или что-то продавить, но не более того. На самом деле всё это — лишь простое политическое лицемерие. Все всё знают, всё понимают и всех это на самом деле устраивает.
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