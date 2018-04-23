Эксперт: Исходя из шагов, которые предпринимает руководство Украины, религиозный конфликт неизбежен

Правозащитник отметил, что в Украине отдельные политики используют церковный вопрос для достижения своих целей, а некоторые церковные организации пытаются использовать политические вопросы для достижения своих целей. Эти лобби — признак социальной дефрагментации общества.

В качестве примера аналитик привел Ливан , где существует три субобщества — шииты, сунниты и христиане. И каждая из этих конфессий имеет право на своего представителя во власти.

«Ливан пришел к этому консенсусу через 15 лет после гражданской войны. Там президент назначается от христиан, премьер-министра выдвигают сунниты, а спикер парламента идет от шиитов. По факту на назначения местного спикера влияет Иран , на назначение премьера — Саудовская Аравия , а на назначение президента — США Франция . Я не хочу, чтобы в Украине такое произошло, но, к сожалению, общество разделяется, и пока мы идем к такому фактору внешнего влияния на нас», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что в Украине (мультиконфессиональном государстве) межконфессиональное напряжение приведет к даже более глубокому, чем в Ливане, социальному кризису — вследствие активно развивающихся христианских, а также исламских направлений, где есть три-четыре крупные общины.

«Исходя из тех шагов, которое предпринимает руководство и политики нашей страны, религиозный конфликт неизбежен», — подытожил Бузаров.