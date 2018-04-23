В Оренбурге при пожаре пострадала семья переселенцев из Украины

В сгоревшем дачном доме жила семья переселенцев из Украины . В результате пожара госпитализированы двое детей.

Пострадавшие находятся в ожоговом центре, их жизнь вне опасности, сообщают медики.

В мэрии взяли на контроль ситуацию с семьей, оставшейся без крыши над головой после пожара в СНТ «Южный Урал». В сгоревшем дачном доме жили мать и двое детей. Семья прибыла в Оренбург из Украины, все члены семьи — граждане этого государства.

«Сейчас дети — мальчик и девочка — находятся под присмотром врачей в ожоговом отделении одной из городских больниц. Им оказывается вся необходимая помощь. Мама детей не пострадала, сейчас она живет на съемной квартире, у родственников в Оренбурге», — рассказала начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Оренбурга Елена Марсакова.