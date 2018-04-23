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В Оренбурге при пожаре пострадала семья переселенцев из Украины
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В Оренбурге при пожаре пострадала семья переселенцев из Украины 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В сгоревшем дачном доме жила семья переселенцев из Украины. В результате пожара госпитализированы двое детей.
Пострадавшие находятся в ожоговом центре, их жизнь вне опасности, сообщают медики.
В мэрии взяли на контроль ситуацию с семьей, оставшейся без крыши над головой после пожара в СНТ «Южный Урал». В сгоревшем дачном доме жили мать и двое детей. Семья прибыла в Оренбург из Украины, все члены семьи — граждане этого государства.
«Сейчас дети — мальчик и девочка — находятся под присмотром врачей в ожоговом отделении одной из городских больниц. Им оказывается вся необходимая помощь. Мама детей не пострадала, сейчас она живет на съемной квартире, у родственников в Оренбурге», — рассказала начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Оренбурга Елена Марсакова.
Как писал «ФедералПресс», 12 февраля во время пожара на улице Салмышской, 58/1 погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадали пятеро, среди них один ребенок.
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