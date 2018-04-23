С начала 2018 года на сети Укрзализныци было украдено более 1 тыс. вагонных комплектующих

Причиненный ущерб компания оценила в 16 млн грн. Ежедневно регистрируется до 10 случаев кражи деталей верхнего строения пути. По данным холдинга, не все задержанные преступники предстают перед судом. «Есть случаи, когда нарушителей отпускают по несколько раз, притом что преступления, связанные с железнодорожной инфраструктурой и грузами, несут угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, влекут за собой значительные материальные убытки», — отмечается в сообщении.