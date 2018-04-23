С начала 2018 года на сети Укрзализныци было украдено более 1 тыс. вагонных комплектующих 

Причиненный ущерб компания оценила в 16 млн грн. Ежедневно регистрируется до 10 случаев кражи деталей верхнего строения пути. По данным холдинга, не все задержанные преступники предстают перед судом. «Есть случаи, когда нарушителей отпускают по несколько раз, притом что преступления, связанные с железнодорожной инфраструктурой и грузами, несут угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, влекут за собой значительные материальные убытки», — отмечается в сообщении.
С целью предотвратить дальнейшее развитие негативной тенденции ПАО «Укрзализныця» совместно с МВД Украины направили заместителю председателя Национальной полиции Украины, полковнику полиции Константину Бушуеву проект совместного приказа МВД Украины и Мининфраструктуры Украины «Об утверждении порядка взаимодействия органов и подразделений Национальной полиции с подразделениями ПАО „Укрзализныця“. Авторы документа предлагают законодательно установить условия ответственности за нанесение вреда сети перевозчика.