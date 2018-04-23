За что немцы посадили Степана Бандеру в концлагерь

5 июля 1941 года в Кракове немецкими властями был арестован один из лидеров украинских националистов Степан Бандера . Зачем нацисты посадили потенциального союзника, который разделял их ненависть к большевикам, полякам и евреям?

В комфортных условиях

В течение полутора лет Бандеру держали в полицейской тюрьме Кракова, после чего он был переведен в лагерь Заксенхаузен. Там он содержался в одиночной камере специального блока «Целленбау» для важных политзаключенных и находился под бдительным надзором охраны. Об особом отношении к персоне Бандеры свидетельствует тот факт, что в свое время в этом блоке отбывали наказание федеральный канцлер Австрии Курт Шушниг и один из лидеров румынских фашистов Хория Сима.

Место пребывания Бандеры отличалось от тех условий, в которых находились рядовые узники Заксенхаузена. Можно сказать, что будущий герой Украины проживал в комфортабельной комнате, где имел возможность пользоваться литературой и общаться со своими соратниками, при этом Бандера и его сподвижники могли спокойно передвигаться по территории лагеря, получать продуктовые посылки и деньги от родственников.

Очевидцы утверждают, что Бандера часто покидал пределы Заксенхаузена, вероятнее всего, для координирования деятельности конспиративных штабов ОУН-УПА* (запрещенная организация на территории РФ ). Бывал он и в замке Фринденталь, находившемся в двухстах метрах от бункера «Целленбау», где ковались новые кадры для германских диверсионных групп.

Неповиновение

В основу сотрудничества Третьего рейха и ОУН-УПА* был положен принцип «враг моего врага, мой друг». Совместными усилиями они должны были освободить территорию Украины от советской власти, а в дальнейшем, согласно обоюдной договоренности, Германия должна была подержать идею независимости Украинской державы. По крайней мере, на это надеялся Бандера.

В конце июня 1941 года на оккупированной немецкими войсками территории Львова во время многотысячной манифестации украинские националисты самонадеянно провозгласили «Акт возрождения Украинского государства», вслед за этим создали украинское правительство и, пользуясь неразберихой и периодом безвластия, начали создавать в селах органы самоуправления. Немецким оккупационным властям прыть ОУНовцев явно не понравилась: вскоре был отдан приказ об аресте Бендеры и других лидеров националистов.

Офицер немецкой разведки Эрвин Штольце писал, что после оккупации немецкими войсками Львова Бандера переехал сюда вместе со своим штабом, и, не проинформировав ни германские власти, ни «Абвер» (орган военной разведки и контрразведки Третьего рейха), объявил об организации самостоятельного украинского правительства. Именно поэтому Бандеру и арестовали, так как его действия «противоречили планам германского правительства, отнюдь не намеренного предоставлять украинским националистам, не говоря уже об украинском народе, даже тени самостоятельности», — заключает Штольце.

Не доработал

Существует и менее популярная версия ареста Бандеры, озвученная в эфире украинской программы «Большая политика» на телеканале «Интер» министром образования Украины Дмитрием Табачником . На вопрос ведущего, почему же Степан Бандера пострадал от нацистов Табачник заявил: «Не выполнял задач, которые перед ним ставили, и не отрабатывал деньги, которые ему давали с 1939 года».

Упомянутый выше Эрвин Штольце отметил еще один аспект финансовой стороны, который мог поспособствовать аресту Бандеры. Дело в том, что в 1940 году лидер украинских националистов получил от «Абвера» большую сумму денег для финансирования ОУНовского подполья и организации разведывательной деятельности против Советского Союза, однако существуют подозрения, что он присвоил все средства себе, переведя их в один из швейцарских банков.

Крайний антисемитизм

С конца 1930-х годов деятельность ОУН стала носить не только антипольский и антисоветский характер, но и антисемитский. Свое отношение к евреям националисты окончательно сформировали на Втором съезде ОУН в Кракове, состоявшемся в апреле 1941 года. Собрание выразило единодушное мнение: «Евреи в СССР являются преданнейшей опорой господствующего большевистского режима и авангардом московского империализма в Украине. Организация Украинских Националистов борется с евреями как с оборой московско-большевистского режима».

30 июня 1941 года во Львове Бандера напутствовал своих соратников: «Ляхов, жидов, коммунистов уничтожай без милосердия». В этот же день во Львове началось избиение евреев украинскими националистами, которое к 1 июля переросло в настоящий погром. Очевидцы отмечали, что это была невиданная по своей жестокости акция. Жертвами Львовского погрома стали, по самым скромным подсчетам, 4000 человек. [С-BLOCK]

Были и другие случаи массового уничтожения еврейского населения Украины. Так группа, организованная членом Буковинского провода ОУН Петром Войновским, 5 июля устроила бойню в селе Милиево, убив около 120 евреев, а в Турбове были вырезаны практически все мужчины еврейской национальности, остальных, в том числе женщин и детей хотели сжечь заживо, однако вошедшие в город немецкие части помешали задуманному. Всего на Западной Украине в первые месяцы Великой Отечественной войны, по подсчетам историков, националисты уничтожили не менее 28 тысяч евреев.

Даже немцы, помешанные на антисемитизме, не намеревались решать «еврейский вопрос» так радикально и быстро. На третий день Львовского погрома члены ОУН под давлением немецкой администрации вынуждены были прекратить бесчинства. Некоторые исследователи предполагают, что столь масштабный геноцид евреев вынудил немецкие оккупационные власти изолировать наиболее активных зачинщиков погрома, в том числе и Степана Бандеру, в тюрьмах и лагерях.

Убрать помеху

В феврале 1940 года ОУН раскололась на две фракции — одну возглавил Андрей Мельник , другою — Степан Бандера. Раскол до предела обострил противоречия между бывшими товарищами. Учитывая, что Мельник был в большем фаворе у нацистов, Бандере нужно было постараться, чтобы завоевать благосклонность представителей рейха. Однако Бандера и не стремился понравиться. Вместо заискивания перед нацистами он устроил настоящую охоту на членов группировки Мельника, уничтожив более 10 её руководителей.

В депеше, адресованной высшему немецкому руководству, начальник Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих докладывал: «Члены группы „Бандера“ с некоторого времени развернули особую активность с целью добиться самостоятельного украинского государства всеми средствами. Они призывали в широко развернутой пропаганде жителей Галиции и украинское население в области операций не только против немецких распоряжений, но также и к устранению своих политических противников». Дальше Гейдрих предлагает арестовать Бандеру и других руководителей его организации по подозрению в содействии убийству представителей движения Мельника. [С-BLOCK]

Немецкое командование пересмотрело свое отношение к бандеровцам только к концу 1944 года, когда советская армия гнала гитлеровцев с территории Западной Украины. Немцы крайне нуждались в любой помощи. Бандеру освободили из Заксенхаузена 25 сентября 1944 года и, по утверждению украинских историков, нацисты готовы были пойти на компромиссы.

Бандера, согласно историкам Незалежной, соглашался принять предложение о сотрудничестве с одним условием: германское руководство должно признать «Акт возрождения Украинского государства» и обеспечить создание независимых вооруженных сил Украины. Однако немецкая сторона не готова была заходить так далеко.

Сделка не состоялась, впрочем, Бандера уже не стал подвергаться новому преследованию со стороны немецких властей. Он продолжил жить в послевоенной Германии пока 15 октября 1959 года не был убит агентом КГБ Богданом Сташинским.

*ОУН-УПА— запрещенная организация на территории РФ