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В УПЦ МП прокомментировали реакцию Константинополя на обращение Киева
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На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

В УПЦ МП прокомментировали реакцию Константинополя на обращение Киева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Синод Вселенского патриархата, заявив о готовности рассмотреть обращение политического руководства Украины касательно создания автокефальной церкви в стране, не учел позицию миллионов верующих канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, говорится в распространенном в понедельник обращении Информационно-просветительского отдела УПЦ (МП).
Вселенский патриархат в воскресенье принял прошение о предоставлении автокефалии со стороны «политических и церковных лиц», представляющих «много миллионов православных украинцев», и решил «иметь близкое общение с другими братскими Православными Церквами для уведомления и согласования». Перевод документа размещен на официальном сайте УПЦ МП.
"Упоминание в тексте коммюнике о миллионах православных украинцев, от имени которых якобы действуют представители «УПЦ КП» и «УАПЦ» (непризнанные мировым православием «Киевский патриархат» и «Украинская автономная православная церковь» — ред.), не отражает позицию миллионов верующих, которых представляет Украинская православная церковь, являющаяся крупнейшим религиозным объединением в Украине", — говорится в сообщении.
В УПЦ полагают, что в ближайшем будущем могут начаться визиты представителей Константинопольского патриархата в другие поместные Церкви для консультаций. «Напомним, что ни одна из этих Церквей не признает „УПЦ КП“ и „УАПЦ“ каноническими Церквями и не сослужит с ними, а потому, если будет идти речь об украинской автокефалии, то этот вопрос не может быть рассмотрен без участия Украинской православной церкви как единственной канонической церкви Украины», — подчеркивается в документе.
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