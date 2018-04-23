Спикер УПЦ: Украинскую автокефалия поддержат максимум 1-2 из 15 поместных церквей

По словам спикера УПЦ, пока из Константинополя не прозвучало ничего анти-канонического и неправильного, там держат паузу и рассматривают вопрос.

Однако, подметил представитель духовенства, если дадут разрешение на создание украинской автокефальной церкви, то с точки зрения церковных законов это будет нарушение межправославного консенсуса.

«Церкви договорились — так нельзя, вот так нельзя, а так — можно — и все этим согласились. В такой ситуации предлагаемая инициатива президента Порошенко не может быть реализована. Но если с этим согласится большинство, тогда должна согласиться и Москва , и все поместные церкви. Или будет общее согласие, или его не будет вообще. Но если Константинополь захочет пойти на этот вариант, то его поддержат максимум 1-2 церкви из 15», — пояснил Данилевич.

17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что « Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви».