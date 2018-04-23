За два месяца Омску область покинуло более 4,5 тыс. человек

За январь-февраль 2018 года на территорию Омской области прибыло 3,2 тыс. человек, а покинули регион 4,6 тыс. жителей. В результате миграционная убыль за отчетный период составила 1450 человек, что почти на 500 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает издание «Город55» со ссылкой на Омскстат.

В статистическом ведомстве уточнили, что 3,7 тыс. омичей переехали в другие регионы страны, в то время как более 4 тыс. человек сменили место жительства в пределах Омской области. Более 900 выехавших перебрались за границу. Большая часть из них предпочла переехать в страны СНГ, в страны дальнего зарубежья за 2 месяца уехали 68 человек.

Германию. Среди стран СНГ омичи чаще всего выбирают Казахстан Украину . Чаще граждане стали перебираться в Беларусь Азербайджан . Из стран дальнего зарубежья омичи чаще всего выбирают Китай