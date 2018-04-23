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За два месяца Омску область покинуло более 4,5 тыс. человек
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За два месяца Омску область покинуло более 4,5 тыс. человек 

Rambler News Service 2 часа назад
За январь-февраль 2018 года на территорию Омской области прибыло 3,2 тыс. человек, а покинули регион 4,6 тыс. жителей. В результате миграционная убыль за отчетный период составила 1450 человек, что почти на 500 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает издание «Город55» со ссылкой на Омскстат.
В статистическом ведомстве уточнили, что 3,7 тыс. омичей переехали в другие регионы страны, в то время как более 4 тыс. человек сменили место жительства в пределах Омской области. Более 900 выехавших перебрались за границу. Большая часть из них предпочла переехать в страны СНГ, в страны дальнего зарубежья за 2 месяца уехали 68 человек.
Среди стран СНГ омичи чаще всего выбирают Казахстан и Украину. Чаще граждане стали перебираться в Беларусь и Азербайджан. Из стран дальнего зарубежья омичи чаще всего выбирают Китай и Германию.
В Омскую область чаще всего переезжают граждане Казахстана, Украины и Армении. Из дальнего зарубежья в регион прибывают немцы и китайцы.
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