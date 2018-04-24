Ещё
Киев объявил набор в «патрульную полицию Крыма»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев объявил набор в «патрульную полицию Крыма» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Версия
Национальная полиция Украины будет отбирать сотрудников в «патрульную полицию Автономной Республики Крым и Севастополя». Об этом говорится в анонсе, размещенном на сайте ведомства.
Указывается, что отбор стартует в среду, 25 апреля. Участие в церемонии объявления, которая состоится в Киеве, примет глава Национальной полиции Сергей Князев.
Также на мероприятии будут присутствовать руководство главного управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и Севастополе (располагается в Одессе) и руководство департамента патрульной полиции. Подробности о вакансиях и их количестве в материале не приводятся.
О планах Киева о создании патрульных подразделений для Крыма и Севастополя (которые Украина фактически не контролирует) стало известно в конце января. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что подразделения «будут работать на других участках до тех пор, пока Крым не будет освобожден от оккупантов».
В том же месяце председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил разработать законопроект о создании свободной экономической зоны «Крым». Решение обусловлено тем, что ранее Рада официально признала Россию «страной-агрессором», зафиксировав это в законе о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет вводить войска в любой период и на неопределенный срок и дает президенту полномочия объявлять военное положение.
Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ420
Совет Европы пригрозил наказать Россию280
«Газпром» готов «добить Украину»90
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии46
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»93
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение