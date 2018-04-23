В кабмине Украины заявили о склонности граждан к кремации

Растет число граждан Украины , которые после смерти хотят быть похоронены путем кремации, сообщила начальник отдела коммунального обслуживания министерства регионального развития страны Ольга Божок.

По ее словам, в кабмине исследовали тему захоронений и «оказалось, что ментально украинцы уже более склоняются к кремации и эта тенденция с каждым годом растет», сообщает «Страна.ua».

Божок сказала, что на Украине образовалась «катастрофическая нехватка мест для захоронений», особенно в крупных городах. По ее словам, 28 кладбищ в пределах Киева официально носят статус закрытых. «Это означает, что похоронить на этом кладбище человека можно только если происходит под захоронения, то есть когда близкий родственник там уже похоронен», — сказала она.

По словам чиновницы, в прошлом году в Киеве 61% умерших были кремированы по их собственному желанию.

Она отметила, что на Украине работают всего три крематория — в Киеве, Харькове и Одессе, в них и растет тенденция к кремации. По ее словам, многие жители Днепра (бывший Днепропетровск ), Запорожья хотели бы быть похоронены путем кремации, однако у них нет такой возможности.