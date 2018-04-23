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В кабмине Украины заявили о склонности граждан к кремации
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В кабмине Украины заявили о склонности граждан к кремации 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Растет число граждан Украины, которые после смерти хотят быть похоронены путем кремации, сообщила начальник отдела коммунального обслуживания министерства регионального развития страны Ольга Божок.
По ее словам, в кабмине исследовали тему захоронений и «оказалось, что ментально украинцы уже более склоняются к кремации и эта тенденция с каждым годом растет», сообщает «Страна.ua».
Божок сказала, что на Украине образовалась «катастрофическая нехватка мест для захоронений», особенно в крупных городах. По ее словам, 28 кладбищ в пределах Киева официально носят статус закрытых. «Это означает, что похоронить на этом кладбище человека можно только если происходит под захоронения, то есть когда близкий родственник там уже похоронен», — сказала она.
По словам чиновницы, в прошлом году в Киеве 61% умерших были кремированы по их собственному желанию.
Она отметила, что на Украине работают всего три крематория — в Киеве, Харькове и Одессе, в них и растет тенденция к кремации. По ее словам, многие жители Днепра (бывший Днепропетровск), Запорожья хотели бы быть похоронены путем кремации, однако у них нет такой возможности.
11 апреля в Верховной раде Украины зарегистрировали правительственный законопроект, предусматривающий для разгрузки кладбищ биопогребение умерших людей в парках, лесопарках, скверах и на других земельных участках.
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