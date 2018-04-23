Медведчук: Украина стремительно становится аграрно-сырьевым придатком Запада

КИЕВ, 23 апреля. / ТАСС /. Украина деиндустриализируется быстрыми темпами, превращаясь в аграрно-сырьевой придаток стран Запада.

Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук в понедельник.

"Власти послушно взяли на вооружение стратегию, озвученную в 2016 году тогда еще послом США на Украине Джеффри Пайеттом: страна «должна стать аграрной сверхдержавой». Усилиями еврореформаторов промышленный потенциал Украины уничтожается на корню", — сказано в заявлении политика на сайте организации. Он отметил, что ситуация в ряде отраслей промышленности ухудшается из года в год, тогда как аграрный сектор, ориентированный на экспортные сырьевые поставки, набирает обороты.

"С учетом переработки АПК уже составляет 16-17% ВВП Украины. И этот показатель власти намерены довести до 20-25%. В 2017 году экспорт аграрной и пищевой продукции превысил $17,9 млрд (общий годовой экспорт $43,3 млрд)", — процитировал Медведчук заявление премьер-министра страны Владимира Гройсмана . Лидер общественного движения отметил, что из продукции АПК Украина поставляет на мировой рынок в основном зерно, растительное масло и семечки. Политик подчеркнул, что после разрыва торгово-экономических отношений с Россией поставки за границу украинских товаров с высокой добавленной стоимостью свелись к минимуму.

"О высокотехнологичных отраслях производства также можно забыть. Нет ни мощностей, ни финансирования, ни… кадров. Статус Украины как космической державы уходит в небытие. Причем начался этот процесс как раз с приходом к власти еврореформаторской команды", — добавил он, подчеркнув, что «такая же плачевная ситуация наблюдается и в других отраслях».

В качестве примера Медведчук отметил упадок производства на крупнейших украинских предприятиях, таких как Николаевский судостроительный завод, «Азовмаш», "Южмаш" , Кременчугский автосборочный завод, «Львовсельмаш». «И это лишь часть длинного списка. Авиаконцерн „Антонов“ ликвидирован, а входящие в него предприятия перешли в »Укроборонпром" . Легендарный ЗАЗ в прошлом году выпустил менее 2 тыс. машин", — добавил политик.

Гройсман заявлял в марте, что агропромышленный комплекс должен составлять до четверти украинской экономики. По его словам, предприятия должны «внедрить инновационные технологии и увеличить глубину обработки продукции».