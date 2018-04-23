Венгрия настойчиво блокирует комиссию Украина-НАТО

Об этом собкорру «Укринформа» сообщил источник в евроатлантических дипломатических кругах.

Отмечается, что Венгрия уже в третий раз блокирует проведение заседания комиссии Украины с НАТО на министерском уровне. Таким образом Будапешт выражает претензии относительно языковой статьи украинского закона об образовании, запрещающего преподавание не на украинском языке.

Заседание Североатлантического совета на уровне глав МИД союзников НАТО пройдет 27 апреля. Планировалось, что в рамках встречи будет проведено заседание комиссии Украина-НАТО.

Все союзники и международный секретариат НАТО поддержали данную инициативу, однако Венгрия наложила на нее вето.

Венгерские власти неоднократно указывали Украине на дискриминационный характер нового закона об образовании, согласно которому в будущем в стране запретят преподавание не на украинском языке. На Закарпатье на Украине живет большая венгерская община. В связи с этим Будапешт указал, что будет блокировать евроинтеграционные устремления Киева до тех пор, пока данную норму не пересмотрят.