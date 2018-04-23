Захар Прилепин: План Авакова по «отжиму» Донбасса — чистая маниловщина

-Как известно, украинская сторона 30 апреля завершает АТО. Теперь она переходит к новому формату проведению операций: теперь все военные действия будут проводиться объединенными силами во главе с командующим и объединенным штабом. Некоторые наблюдатели полагают, что из-за этого 30 апреля стоит ждать нового обострения на линии соприкосновения. Ожидаете ли вы в ДНР подобного развития событий?

— Я тут ничего не скажу сверхоригинального. Да, мы в ДНР, безусловно, ожидаем. Да, 30 апреля может что-то начаться, но мой опыт подсказывает мне, что никогда в тот день, на который что-либо объявлено, ничего не происходит. Не надо просто путать Порошенко с князем Святославом, который перед походом на врагов объявлял им: «Иду на вы!».

Да, украинский президент произносит какие-то грозные вещи, но это имеет по большей части исключительно характер внешнеполитического обращения к западным партнерам, которые, как мы можем заметить, всё более и более скептически относятся к Порошенко. Их куда более волнует замена последнего на президентском посту, чем возможное обострение на донбасском фронте.

Армия ДНР всерьез рассматривает возможность обострения ситуации на фронте, и не важно, когда оно случится — 30 апреля, 5 или 15 мая. Ничего такого, что могло бы тут кого-нибудь радикальным образом удивить, по моим наблюдениям не предполагается. Всё, плюс минус, что и было всегда: что-то развертывается, что-то подгоняется. Могут начать больше стрелять, могут меньше. Могут провокацию какую-нибудь организовать.

Но говорить о том, что они рванут по всем фронтам, и начнется месиво, нет. Этого не будет, потому что любое военное поражение окончательно ставит крест на карьере Порошенко. Поэтому он будет действовать по принципу «ни мира, ни войны», «ни победы, ни поражения». Он будет тянуть до выборов, чтобы не потерять все карты по дороге.

-Не могли бы вы прокомментировать «план Авакова», который решил «реинтегрировать» Донбасс не одним махом, а присоединяя к Украине отдельные его территории: сначала, например, в Горловку входят миротворцы, потом украинская армия, создается украинская администрация и так далее. После переходят к захвату другой территории ЛДНР.

— Никакого отношения к действительности всё это не имеет. Это обычные завиральные мечты Авакова, которые он повёз в Америку, чтобы кто-то там ему подмигнул и сказал: давайте, так и сделаем. Втащить в конфликт «голубые каски» — провокативно. Первые же попытки отжать какую-нибудь улицу в Горловке или где бы то ни было, в ответ получат поражающие удары. Авакову, конечно же, очень бы хотелось, чтобы «голубые каски» погибли. Но последние тоже не идиоты, и в такие вещи вписываться не будут. И вообще всё это чушь собачья.

Я всегда говорил: если вы хотите что-то отстроить, то, возьмите, отстройте что-нибудь у себя. Они за 4 года не построили рай земной на временно оккупированных территориях ДНР и ЛНР, но почему-то решили, что они в Горловке чем-то там смогут помочь.

В общем, все эти аваковские планы — чистая маниловщина.

-Появляются разговоры, что армия ДНР не готова к обороне, если украинская армия перейдет в наступление. Так ли это или нет?

— Я уже 4 года слышу все эти высказывания, и за это время ничего не произошло — ни с ДНР, ни с ее армией, ни с ее обороной. Думаю, можно уже давно пятитомник собрать из прогнозов о том, что если начнется украинское наступление, то от ДНР и ее армии не останется камня на камне.

Вспомните, у нас за всё это время были жесточайшие обострения. Например, прошлой зимой — бомбили и атаковали так, что, мама, не горюй. Да и сейчас на отдельных участках фронта всё это продолжается с отдельной периодичностью, и ничего до сих не произошло. Так что, давайте, не будем паниковать.

Да, есть проблемы, есть текучесть кадров в отдельных подразделениях, есть нехватка БК в отдельных подразделениях, но в целом боеспособность армии ДНР достаточно высока.

-Известно, что такая американская структура как USAID собирается выделить на переформатирование «мозгов» жителей Донбасса 65 миллионов долларов. Видите ли вы в Донецке в этом опасность для себя? Если да, то что будете делать для противодействия?

— Да пусть выделяют. Все эти деньги на Украине разворуют потихоньку. Нас, в ДНР, это никого абсолютно не пугает. Никому никакие мозги переформатировать нельзя. В Донбассе процессы идут совершенно в другую сторону, чем на Украине.

А Донбасс ждет, когда Украина придет, если не к новому майдану, то к неизбежной перезагрузке, потому что любые выборы, которые будут проведены в ближайшие год-два, радикальным образом покажут неприятие победителей и симпатизантов майдана, всех тех людей, которые после евромайдана получили те или иные должности. Все эти люди окажутся в политическом плане маргиналами.

Если бы на Украине была бы реальная демократия, то этих людей там бы вообще не осталось. Эту элиту никакие деньги не спасут.