Авакова неожиданно взволновала судьба цыган из разгромленного лагеря 

Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности — это средневековое варварство», — заявил глава МВД Арсен Аваков.
Он добавил, что перед законом все они сугубо — или граждане Украины, или иностранцы, или лица без гражданства.
Аваков сообщил, что разгон националистами лагеря ромов в Киеве будет расследовать полиция, а виновных привлекут к ответственности.
Полиция Киева открыла два уголовных производства по факту разгрома лагеря ромов в столиц. Основанием для открытия производств стали видео нападения на цыган, опубликованные в сети.
21 апреля радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе и уничтожили их палатки, а также заявили что планируют другие рейды против цыган.
В полиции Киева ранее заявляли, что ведомство не расследует случай сожжения лагеря ромов на «Лысой горе». Глава столичной полиции Андрей Крищенко утверждал, что на «Лысой горе» якобы сожгли не лагерь цыган, а оставленный ими мусор. Он добавил, что правоохранители не допустят, чтобы кто-то разгонял временные поселения ромов — правда, при том условии, что их жители не нарушают закон.