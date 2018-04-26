Авакова неожиданно взволновала судьба цыган из разгромленного лагеря

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Арсен Аваков. «Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности — это средневековое варварство», — заявил глава МВД

Он добавил, что перед законом все они сугубо — или граждане Украины , или иностранцы, или лица без гражданства.

Аваков сообщил, что разгон националистами лагеря ромов в Киеве будет расследовать полиция, а виновных привлекут к ответственности.

Полиция Киева открыла два уголовных производства по факту разгрома лагеря ромов в столиц. Основанием для открытия производств стали видео нападения на цыган, опубликованные в сети.

21 апреля радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе и уничтожили их палатки, а также заявили что планируют другие рейды против цыган.