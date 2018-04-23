Итальянские инвесторы: Крым — часть России

Об этом они заявили в комментарии изданию Ukraina.ru.

«По моему мнению, того, кто очень хорошо знает историю, Крым — это Россия . Крым — это русская земля, которая стала украинской из-за решения Хрущева. Но это просто история», — заявил представитель итальянской компании Элизео Бертолази.

Еще один инвестор заявил, что Крым поразил его красивой природой, объектами инфраструктуры, и он желает работать на полуострове, а также расскажет своим друзьям о полуострове.

Итальянские инвесторы приехали на форум «СтройЭкспоКрым», в рамках которого представлялись инфраструктурные проекты в Крыму.