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Итальянские инвесторы: Крым — часть России
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Итальянские инвесторы: Крым — часть России 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом они заявили в комментарии изданию Ukraina.ru.
«По моему мнению, того, кто очень хорошо знает историю, Крым — это Россия. Крым — это русская земля, которая стала украинской из-за решения Хрущева. Но это просто история», — заявил представитель итальянской компании Элизео Бертолази.
Еще один инвестор заявил, что Крым поразил его красивой природой, объектами инфраструктуры, и он желает работать на полуострове, а также расскажет своим друзьям о полуострове.
Итальянские инвесторы приехали на форум «СтройЭкспоКрым», в рамках которого представлялись инфраструктурные проекты в Крыму.
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