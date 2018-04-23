Генерал НАТО рекомендовал Украине провести тотальную реструктуризацию ВСУ 

Об этом заявил гендиректор Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс на пресс-конференции в рамках Международной недели НАТО на Украине.
«Прежде всего, речь идет о реформах комплексных, которые дадут возможность, в том числе, обеспечить демократический гражданский контроль вооруженных сил», — сказал Брукс.
Вторым элементом этой реформы, по его словам, должна стать реструктуризация всех структур Вооруженных сил Украины в соответствии со структурами и схемами, действующими в НАТО. Третий пункт — реформа конкретных подразделений.
«Нужно концентрировать внимание на том, чтобы ВСУ готовились в соответствии со стандартами, которые определены как НАТО, так и Украиной. И наконец, последний важный элемент — это оперативная совместимость», — отметил Брукс.
Он отметил, что именно совместимость должна происходить как на техническом уровне с соблюдением стандартов, так и на человеческом уровне. В то же время Брукс отметил, что процесс достижения такой совместимости может длиться десятки лет.
Международная неделя НАТО проходит с 23 по 27 апреля в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Во время запланированных мероприятий эксперты НАТО, ученые и чиновники ознакомят слушателей с перспективами развития Альянса и направлениями сотрудничества с ЕС.