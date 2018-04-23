Эксперт: Если выяснится, что украинцев 30, а не 40 миллионов, то придется ответить, куда делись деньги, выделенные на 40 миллионов

Такую мысль высказал эксперт «Фонда общественной безопасности» Юрий Гаврилечко в эфире программы «Киев Live» на столичном телеканале «Киев».

«При отсутствии переписи населения невозможно понять, на какое количество людей идет расчет льгот и субсидий, какое количество избирателей на Украине », — отметил эксперт.

Расходная часть бюджета, по словам Гаврилечко, планируется на ту численность населения, которую дает Госкомстат , который учитывает показатели смертности и рождаемости, а также оперирует цифрами миграции населения.

«Если выяснится, что нас 30, а не 40 миллионов, то придется ответить на вопрос, куда делись деньги, выделенные на 40 миллионов», — говорит эксперт. Это касается, в первую очередь, социальных выплат, расчета субсидий, различных компенсаций.

«Остается год до выборов. Но сколько у нас избирателей? Чем меньше население, тем сложнее манипулировать данными», — говорит эксперт. По его мнению, если цифра избирателей искажена, то реальные результаты выборов власти могли быть совершенно другими.