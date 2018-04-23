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Украинцы живут в стране с высоким риском заразиться туберкулезом и гепатитом
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Украинцы живут в стране с высоким риском заразиться туберкулезом и гепатитом 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
С 23 по 29 апреля 2018 года страны Европейского региона ВОЗ проведут Европейскую неделю иммунизации (ЕНИ) — ежегодное мероприятие, направленное на повышение осведомленности о важности иммунизации для здоровья и благополучия людей. В этом году к этой неделе присоединилась и Украина.
Задача инициативы состоит в том, чтобы стимулировать заинтересованность общественности и политическую поддержку для вакцинации посредством информационно-разъяснительных мероприятий и адресной коммуникации и просвещения.
«Украинцы должны понимать, что живут в стране, в которой риск инфицироваться гепатитом и туберкулезом крайне высок. Настолько высок, что мы являемся лидерами в Европе по этим заболеваниям», — сказал в эфире Espreso.TV лидер общественной организации «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей.
На сегодняшний день, нет другой технологии, защитить себя против этих инфекций, как вакцинация. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в Украине туберкулез уже настолько мутировал, что он очень тяжело поддается лечению.
«Стране жизненно необходима популяризация вакцинации. Это спасет и здравоохранение от дополнительных затрат на лечение, а также и бюджет пациентов», — пояснил эксперт.
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