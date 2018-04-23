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Крымчане не смогут попасть на финал ЛЧ в Киеве по российским паспортам
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Крымчане не смогут попасть на финал ЛЧ в Киеве по российским паспортам 

RT на русском 1 час назад
Жителей Республики Крым не пустят по российским паспортам на финальный матч Лиги чемпионов, который пройдёт в столице Украины — Киеве.
«Жители Крыма не смогут приехать на футбольный праздник с российскими паспортами. Это неправильно, так как люди, которые проживают на полуострове, сами выбрали, документы какой страны они хотят иметь. Некоторые, например, оставили украинские паспорта», — приводят «Известия» слова депутата Верховной рады Украины Татьяны Бахтеевой.
Она отметила, что нельзя смешивать спорт с политикой.
«Для многих болельщиков посещение такого турнира очень важно. Это нарушение прав человека и всех международных норм. Украина скатывается в пропасть, и непонятно, через сколько лет мы сможем из неё выбраться», — добавила депутат.
Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдёт 26 мая в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский».
Ранее сообщалось, что Киеву передали кубок футбольной Лиги чемпионов.
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