Экс-депутат Рады: Запад ищет приличный способ сменить Порошенко

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович уверен, что на Западе хотят смены Петра Порошенко на посту президента страны. Об этом депутат заявил в эфире телеканала «112 Украина ». В качестве доказательства Рабинович привел вашингтонскую встречу сторонников партии Арсения Яценюка «Народный фронт» с официальными лицами США без присутствия представителей фракции Блока Петра Порошенко.

"Если они их ставили, они могут их и снять. Если они сделают один щелчок, то от Порошенко ничего не останется. Они сейчас просто думают, как это сделать по-приличнее. Если бы им хотелось поставить на место Порошенко, возбудили бы уголовное дело. Поэтому они сейчас просто решают, на кого его менять.

А вот этот постоянный кастинг, в том числе и Порошенко в нем принимает участие, перед американцами — «вот я круче, я могу сделать то, что вы хотите», — они просто не верят в его эффективность, потому что уже рейтинг по нулям. Дальше уже некуда, поэтому пытаются освежить", — заявил Олейник.