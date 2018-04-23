Ещё
Бывший депутат Рады Олейник заявил, что Порошенко могут сменить «по щелчку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший депутат Рады Олейник заявил, что Порошенко могут сменить «по щелчку» 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник выразил уверенность в том, что смена Петра Порошенко может произойти «по щелчку». Об этом сообщило ИА НСН.
Экс-парламентарий
объяснил желание Запада сменить Петра Порошенко на посту главы Украины тем, что Запад не верит в эффективность Порошенко.
Если они их ставили, они могут их и снять. Если они сделают один щелчок, то от Порошенко ничего не останется. Они сейчас просто думают, как это сделать поприличнее
— Владимир Олейник.
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович подчеркнул, что западные страны не дают президенту Украины выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Депутат считает, что единственный выход для Порошенко из сложившегося цугцванга — это нарушение тайны голосования и репрессии со слежкой.
Сегодня синод Вселенского патриархата рассмотрел просьбу Петра Порошенко о создании в стране независимой православной церкви.
360tv.ru: последние новости
СБУ сообщили о задержании «российского шпиона» Послание «оттуда»: Поклонская оценила фразу Порошенко об ошибочном основании Москвы В ООН недосчитались 97% средств для помощи Украине
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин38
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир79
Саргсян подал в отставку681
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение216
Скрипалей могли отравить веществом из США74
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение