Бывший депутат Рады Олейник заявил, что Порошенко могут сменить «по щелчку»

Экс-парламентарий

объяснил желание Запада сменить Петра Порошенко на посту главы Украины тем, что Запад не верит в эффективность Порошенко.

Если они их ставили, они могут их и снять. Если они сделают один щелчок, то от Порошенко ничего не останется. Они сейчас просто думают, как это сделать поприличнее

— Владимир Олейник.

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович подчеркнул, что западные страны не дают президенту Украины выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Депутат считает, что единственный выход для Порошенко из сложившегося цугцванга — это нарушение тайны голосования и репрессии со слежкой.