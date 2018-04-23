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В Исполкоме СНГ заявили, что не получали уведомлений от Украины о выходе
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В Исполкоме СНГ заявили, что не получали уведомлений от Украины о выходе 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МИНСК, 23 апр — РИА Новости. Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что официальных уведомлений от Украины о выходе из органов Содружества не поступало.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и «окончательно закрыть» украинское представительство при соответствующих институтах в Минске. При этом представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.
"Нет, официально я вам заявляю, что никаких сообщений, официальных уведомлений, обращений в органы СНГ от Украины не поступало", — сказал Лебедев журналистам в понедельник.
После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств. Позднее Лебедев призвал Киев к активному сотрудничеству в рамках интеграционного объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-членам.
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