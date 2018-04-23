Глава Исполкома оценил возможный выход Украины из СНГ

"Естественно, мы обратили внимание на заявление президента Украины (Петра) Порошенко с поручением правительству рассмотреть вопросы возможности выхода из СНГ. Но это пока только поручение — рассмотреть такую возможность. Какое примет решение правительство и какие рекомендации будут даны — мы еще подождем. Естественно, эта тема на слуху в странах СНГ, и я могу сказать, что большинство экспертов… склоняются к тому, что такой выход не был бы на пользу ни Украине, ни другим странам Содружества", — заявил Лебедев журналистам.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и «окончательно закрыть» украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.