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На Украине производство автомобилей рухнуло в 52 раза
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На Украине производство автомобилей рухнуло в 52 раза 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. За последние десять лет объем выпуска автотранспорта на Украине сократился в 52 раза, сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».
Всего за месяц в стране было выпущено 773 автомобиля. Отмечается, что мощности украинского автопрома на данный момент функционируют всего на 2% от своих возможностей.
"Полномасштабное производство легковых автомобилей в стране полностью остановлено", — говорится в заявлении.
Помимо этого наблюдается снижение выпуска коммерческих автомобилей — 36% за год. Сокращение выпуска автобусов составило 24% по сравнению с мартом 2017 года.
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