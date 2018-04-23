Ещё
Производство автомобилей на Украине рухнуло в 50 раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

Производство автомобилей на Украине рухнуло в 50 раз 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
За последние 10 лет производство автомобилей на Украине упало более чем в 50 раз, сообщила Ассоциация автопроизводителей страны — «Укравтопром».
«В марте с заводов Украины вышло 773 автотранспортных средства. Производственные мощности национального автопрома продолжают функционировать лишь на два процента от своих возможностей, а такой объем выпуска автотранспорта в 52 раза меньше мартовского результата десятилетней давности», — говорится в сообщении.
Производство легковых автомобилей в стране полностью остановлено, констатирует «Укравтопром». «При этом статистика легкового сегмента национального автопрома уже не первый месяц формируется исключительно за счет крупноузловой сборки», — отмечают эксперты.
В марте собрано 683 легковых автомобиля Skoda — все выпущены на площадке завода «Еврокар» в Закарпатской области. Также произведено 62 автобуса, что на 24 процента меньше, чем в марте 2017 года и 28 коммерческих автомобилей (на 36 процентов меньше в годовом выражении).
В марте бывший руководитель технического проекта создания самолета Ан-140, исполнявший обязанности руководителя концерна «Антонов», Сергей Меренков оценил состояние авиастроения на Украине как «лежащее, с весьма малыми шансами подняться». По его мнению, необходимо «на уровне высших лиц государства определиться и решить — нужна Украине своя самолетостроительная отрасль или нет».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение191
Саргсян подал в отставку307
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир34
Кейт Миддлтон родила42
У россиян снова попросят денег256
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
00:58
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение