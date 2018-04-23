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Киев не заинтересован в проведении обмена пленными, заявили в ДНР
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Киев не заинтересован в проведении обмена пленными, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Киев не заинтересован в проведении обмена пленными — такой вывод можно сделать по итогам прошедшей встречи гуманитарной подгруппы на переговорах по Донбассу в Минске.
"Не было письменной позиции касательно нашего предложения по обмену «всех установленных на всех установленных». Украинская сторона ссылается на то, что надо дорабатывать списки. Списки мы можем дорабатывать вечно. Потому что каждый день со стороны Украины происходят задержания, и задержания будут продолжаться до тех пор, пока полностью не будет исполнены 5 и 6 пункты минского меморандума. Но наши оппоненты не берут это во внимание, из чего я делаю вывод, что обмен им просто не нужен", — сказала РИА Новости Морозова.
Кроме того, омбудсмен ДНР назвала блефом подготовку Киева к процессуальному очищению удерживаемых лиц.
"Украинская сторона неоднократно просила отсрочку, чтобы людей подготовить, процессуально очистить, обеспечить документами. Но сейчас, по итогу, мы видим, что это был блеф", — сказала Морозова.
Также она отметила отсутствие прогресса в работе подгруппы из-за позиции представителей Киева. Ситуация остаётся неизменной практически по всем направлениям, включая поиск пропавших без вести.
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