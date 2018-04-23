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В Киеве обокрали иностранного посла
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Скрипалей могли отравить веществом из США

В Киеве обокрали иностранного посла 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В центре Киева обокрали Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Кипр, сообщает «Обозреватель».
По информации издания, мужчину обокрали в фитнес-клубе, расположенном в Печерском районе. Неизвестные украли из шкафчика, где посол оставил свои вещи, кошелек, в котором была крупная сумма в гривнах.
В декабре прошлого года в Киеве обокрали квартиру сотрудника представительства Швеции. Неизвестные украли у первого секретаря посольства крупную сумму денег, несколько ноутбуков и три флакона парфюмерии.
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