В Киеве обокрали иностранного посла

По информации издания, мужчину обокрали в фитнес-клубе, расположенном в Печерском районе. Неизвестные украли из шкафчика, где посол оставил свои вещи, кошелек, в котором была крупная сумма в гривнах.