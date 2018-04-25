Эксперт: Порошенко для Запада — «мавр», который должен сделать свое дело и уйти

По словам политолога, Запад обычно не намекает на необходимость смены власти, а организовывает эту смену, причем используя самые жесткие методы, вплоть до вооруженных переворотов и гражданской войны.

«В случае с сегодняшней Украиной — деятельность тех, кто находится у власти сегодня, в целом не противоречит интересам Запада, а точнее США . Но заготовленные кандидаты на замену имеются, которые в случае необходимости продолжат нынешний политический курс Украины», — сказал эксперт в интервью «СП».

Как подчеркнул Дудчак, президент Украины Петр Порошенко для Запада — это «мавр», который должен сделать свое дело и уйти.

Читайте подробнее в материале «СП» «Порошенко получил от хозяев „черную метку“.

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