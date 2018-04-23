Как американцы собираются отрывать Донбасс от России

В последнее время западные правительства активизировали усилия, направленные на подрыв Донецкой и Луганской народных республик, на переформатирование общественного сознания жителей Донбасса с целью его ментального, культурного, духовного и, конечно же, экономического отрыва от России

На страницах издания Ukraina.ru уже рассказывали о том, как британское правительство оплачивало грязные услуги по ослаблению и «ликвидации» ДНР скандальной фирме, специализирующейся на психологических кампаниях и дезинформации). Теперь за Донбасс очень серьезно взялась небезызвестная структура USAID, работающая на бюджетные деньги США

С конца прошлого года эта структура официально распространяет объявления о наборе специалистов различного уровня на дорогостоящий проект «Donbas Activity». Согласно описанию служебных позиций, на которые американцы набирают украинский штат, проект рассчитывают запустить с середины 2018 г. на срок до пяти лет. Сотрудников собираются разместить в Краматорске , Северодонецке и Мариуполе

Не так давно USAID вывесило подробное описание грядущего проекта, которое стоит внимательно проанализировать, дабы понять стремления Вашингтона относительно Украины и Донбасса. А в этом докладе агентство прямо заявляет, что действует в данном случае от имени правительства США.

Американская структура, специализирующаяся на вмешательстве во внутренние дела других стран, в постановке задач проекта прямо указывает на то, что население Донбасса (причем с обеих сторон от линии фронта) «тяготеет к России», а потому «наиболее скептично в отношении процесса реформ», замеченного американцами на Украине. И в этом USAID видит серьезную проблему. С целью «объединения страны» агентство хочет изменить настроения жителей региона. Как вы понимаете, с целью ликвидации «пророссийских настроений» в крае.

А для этого USAID ставит конкретные идеологические цели. Например, одна из них: противостоять «разделяющим мифам о национализме». К проблемам американцы относят и тот факт, что население Донбасса — о, ужас! — в меньшей степени, чем остальная Украина, «винит Россию за конфликт». Как вы понимаете, такую неподобающую ситуацию американцы должны исправлять. Делать это они собираются с помощью вовлечения в проект местных СМИ, которые должны продвигать «позитивный нарратив развития Украины». А если этого развития так и не будет? Что ж, на то она и пропаганда — чтобы продвигать то, чего нет.

Американцы отнесли к одной из основных проблем присутствующую в обществе Донбасса «ностальгию по СССР». Для ее ликвидации, в частности, предлагается проводить постоянные встречи и дискуссии между представителями разных поколений — молодежи и «ностальгирующих» стариков. Авторы анализа явно не задумались над риском перетягивания молодежи на «ностальгирующую» сторону.

Значительная часть проекта должна быть сосредоточена на экономическом отрыве Донбасс от России. Преподносится это под соусом «большей интеграции в остальную Украину» и «меньшей зависимостью от России». Каким образом регион, непосредственно примыкающий к границам РФ, можно полностью отрезать от соседа и при этом надеяться на его светлое экономическое будущее, авторы проекта не знают. Но тем не менее деньги американских налогоплательщиков освоить на данные цели собираются.

Одним из инструментов таких преобразований должно быть, согласно документу USAID, большее вовлечение представителей сексуальных меньшинств в «местные правительства». Видимо, это должно резко улучшить экономическую и политическую ситуацию в регионе.

В результате авторы проекта ставят своей целью перетянуть на «светлую сторону силы» категорию политически неопределившихся жителей Донбасса (к таковым отнесено 24% населения). Кроме того, ставится задача внести сомнения в ряды хотя бы незначительной части основной массы населения, настроенной пророссийски (таких в регионе насчитали 50%). Судя по графике, приложенной к контракту, американцы не надеются сделать этих людей проевропейскими, их задача — развить в этой категории индифферентность. Проблему в этой связи USAID видит в том, что данная категория населения зависит от российских СМИ.

Во всех своих объявлениях USAID указывает, что общая стоимость данного проекта — от 50 до 100 млн долларов). Есть сведения, что всего планируется выделить на цели переформатирования Донбасса до 65 млн Что ж, немаленькие средства американских налогоплательщиков будут спущены в эту бездонную бочку.

Подчеркнем, авторы проекта постоянно подчеркивают, что главная его цель: ментальный и экономический отрыв Донбасса от России. Представьте на минутку, если вдруг Россия официально выделит бюджетные средства на цели экономического отрыва Канады или Мексики от США — ох, что начнется! Но американцы, особо не стесняясь, декларируют такие подходы.

Ясно, что все эти миллионы успешно «распилят», как это уже не раз бывало с западными деньгами, выделяемыми на Украину и, в частности, в Донбасс. Я в этой связи вспоминаю, как в середине 1990-х известная американская структура IREX радостно отчитывалась в том, сколько западных денег освоено на перепрофилирование шахтеров Донбасса. В связи с начавшимся тогда закрытием шахт горняков обучали профессиям плотников, слесарей, водителей и т.д. Устраивались шумные презентации с отчетами о сотнях «переобученных» шахтеров. А когда ваш покорный слуга на пресс-конференции спросил представителей данной структуры, сколько же из этих шахтеров устроились по новым специальностям, оказалось, что лишь один. Вот примерно так все западные проекты в Донбассе и заканчиваются. Только суммы, выделяемые на это, все растут и растут…