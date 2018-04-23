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Студенты Севастополя: Не уехали на Украину, нам здесь лучше — видеоопрос
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Студенты Севастополя: Не уехали на Украину, нам здесь лучше — видеоопрос 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом они рассказали журналисту издания Ukraina.ru.
«Остался по той причине, что когда был переходный период и выбирал между Украиной и Россией, выбор пал на Россию из-за качества образования. Как ты ни крути, в России этот уровень выше, не настолько все плохо с качеством образования. Инфраструктурно все лучше. Если сравнивать украинские и российские общежития — они отличаются», — рассказал один из опрошенных студентов.
С ним солидарны и другие студенты.
«Мне нравится учиться. Как сказали мне студенты 5 курса, качество образования повысилось, оно стало намного лучше», — отметил один из студентов.
По его словам, давали дорогу молодым.
Были и те, кто заявил, что изначально хотели учиться в Севастополе и специально приехали ради этого в Крым из Украины.
«Мне понравился этот город. Я сразу сказала, что в Севастополь поступаю. Я переехала после референдума. 9-ый класс закончила, и мы с родителями переехали сюда», — отметила опрошенная студентка.
Она сравнила также обучение в российской и украинской школах, и отметила, что за два года обучения в РФ узнала больше, чем за девять лет на Украине.
В целом студенты довольны родным ВУЗом и им нравится учиться в России.
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