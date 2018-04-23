УПЦ МП: Константинополь должен учесть мнение большинства православных украинцев

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Константинопольский патриархат, рассматривая обращение президента Украины Петра Порошенко о создании независимой церкви на Украине, должен учитывать мнение большинства православных украинцев, которые являются верующими канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом говорится в заявлении отдела внешних церковных связей УПЦ МП, выпущенном в понедельник в ответ на размещенное Константинопольским патриархатом сообщение о том, что инициатива Порошенко будет рассмотрена.

Предложение президента Украины о создании в стране «независимой» церкви поддержали представители Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), которые не признаны ни одной из 15 Поместных православных церквей мира.

"Упоминание в тексте коммюнике (Константинопольского патриархата — прим. ТАСС) о «миллионах православных украинцев», от имени которых якобы действуют представители так называемых УПЦ КП и УАПЦ, не отражает позиции большинства верующих, которых представляет Украинская православная церковь, являющаяся крупнейшим религиозным объединением на Украине", — говорится в заявлении канонической Украинской православной церкви.

По словам авторов документа, ни одна из организаций, поддержавших Порошенко, не признана мировым православием, поэтому «если будет идти речь об украинской автокефалии, то этот вопрос не может быть рассмотрен без участия Украинской православной церкви, как единственной канонической церкви Украины».

"Поскольку Константинопольский патриархат не только в данном тексте, но и во многих других своих официальных текстах подчеркивает, что позиционирует себя как церковь, что несет «ответственность за всеправославное единство», то это означает, что Вселенский Патриархат не сделает шагов, которые бы помешали такому единству", — отмечают представители УПЦ МП, комментируя ответ Константинопольской православной церкви на обращение Порошенко. «Рассмотрение данного вопроса будет происходить в тесном общении со всеми другими Поместными православными церквами мира и в согласии с ними», — подчеркивается в заявлении.

Раскол православия на Украине

На Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая на правах широкой автономии входит в состав Русской православной церкви. Ее прихожанами себя считают 70% православных украинцев. После обретения независимости на Украине в 1992 году была создана раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которая не признана ни одной из канонических православных церквей.

Украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата. Еще в 2008 году президент Украины Виктор Ющенко пытался получить поддержку Константинопольского патриарха Варфоломея. 16 июня 2016 года Верховная рада направила обращение к Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Однако до сих пор эти попытки ни к чему не приводили, сам Варфоломей заявил, что «проблемы церковного единства можно решить только каноническими, а не политическими методами».

В декабре 2017 года в Московском патриархате была создана комиссия по диалогу с раскольниками, куда вошли представители как российской, так и украинской стороны. Кроме того, Архиерейский собор Русской православной церкви положительно откликнулся на письмо, направленное бывшим митрополитом Киевским Филаретом (Денисенко), ушедшим в раскол и основавшим так называемый Киевский патриархат. В письме содержался призыв начать диалог.