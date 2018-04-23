Ещё
Почти три центнера украинских овощей, фруктов и семян не пустили в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение

Почти три центнера украинских овощей, фруктов и семян не пустили в Крым 

РИА Новости Крым 49 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. За минувшую неделю в Крым с Украины не пропустили почти три центнера продукции. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Россельхознадзора.
Так, в багаже и ручной клади граждан было обнаружено 260 кг овощей и фруктов, 86 саженцев растений и 80 пакетов различных семян. Все это было возвращено на территорию соседнего государства.
В ведомстве добавили, что с начала года сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз с Украины в Крым 3610 кг растительной продукции, а также 626 саженцев и 361 пакета с семенами.
Саженцы, которые пытались ввезти в Крым с Украины
РИА Новости Крым: последние новости
ООН не хватает денег на гуманитарную помощь Украине Порошенко смирился с российским статусом Крыма – сенатор С июля крымчане смогут удаленно брать кредиты во всех банках России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег224
Индия лишила Россию Су-57472
Москва назвала цель ударов по Сирии61
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги28
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском12
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение