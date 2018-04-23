Почти три центнера украинских овощей, фруктов и семян не пустили в Крым

Так, в багаже и ручной клади граждан было обнаружено 260 кг овощей и фруктов, 86 саженцев растений и 80 пакетов различных семян. Все это было возвращено на территорию соседнего государства.

В ведомстве добавили, что с начала года сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз с Украины в Крым 3610 кг растительной продукции, а также 626 саженцев и 361 пакета с семенами.

Саженцы, которые пытались ввезти в Крым с Украины