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Бальбек: крымских татар сделали заложниками
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Бальбек: крымских татар сделали заложниками 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
ЯЛТА, 23 апр — РИА Новости Крым. Крымские татары перестали быть заложниками "Меджлиса крымско-татарского народа"* и связанных с ним западных институций после воссоединения Крыма с Россией. Об этом журналистам заявил депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.
По его словам, в годы пребывания полуострова в составе Украины меджлис* являлся «внешней оболочкой, которая давала возможность западным институциям со ссылкой на нормы международного права открыто вмешиваться во внутриполитические процессы Украины».
"Попытка реанимации (меджлиса* — ред.) в российском правовом поле была предпринята только с одной целью: сохранить влияние на национальный фактор. То есть была попытка использования тех же инструментов для достижения своих целей. Что касается воссоединения Крыма с Россией, как только эта организация была запрещена, крымские татары перестали быть заложниками западных институций, когда в сопровождении проамериканского лобби на Украине и при поддержке украинской власти меджлис* получил монополию на всех крымских татар", — пояснил он.
Парламентарий отметил, что деятельность меджлиса* в Крыму представляла собой «государство в государстве». «По сути дела, был анклав — государство в государстве… Именно меджлис*, будучи транслятором западной геополитики, был заинтересован в том, чтобы из крымских татар создать протестную массу», — подчеркнул Бальбек.
Ранее в ходе IV Международного журналистского форума «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций», который открылся в понедельник в Ялте, депутат заявил, что национальный и религиозный фактор активно используется для дискредитации российского статуса Крыма, а крымских татар назвал «заложниками пропаганды Запада по созданию информационных атак на Россию».
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