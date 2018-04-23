Бальбек: крымских татар сделали заложниками

По его словам, в годы пребывания полуострова в составе Украины меджлис* являлся «внешней оболочкой, которая давала возможность западным институциям со ссылкой на нормы международного права открыто вмешиваться во внутриполитические процессы Украины».

"Попытка реанимации (меджлиса* — ред.) в российском правовом поле была предпринята только с одной целью: сохранить влияние на национальный фактор. То есть была попытка использования тех же инструментов для достижения своих целей. Что касается воссоединения Крыма с Россией, как только эта организация была запрещена, крымские татары перестали быть заложниками западных институций, когда в сопровождении проамериканского лобби на Украине и при поддержке украинской власти меджлис* получил монополию на всех крымских татар", — пояснил он.

Парламентарий отметил, что деятельность меджлиса* в Крыму представляла собой «государство в государстве». «По сути дела, был анклав — государство в государстве… Именно меджлис*, будучи транслятором западной геополитики, был заинтересован в том, чтобы из крымских татар создать протестную массу», — подчеркнул Бальбек.

Ранее в ходе IV Международного журналистского форума «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций», который открылся в понедельник в Ялте, депутат заявил, что национальный и религиозный фактор активно используется для дискредитации российского статуса Крыма, а крымских татар назвал «заложниками пропаганды Запада по созданию информационных атак на Россию».