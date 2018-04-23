Производство автомобилей на Украине за десять лет упало в 52 раза

КИЕВ, 23 апреля. / ТАСС /. Производство автомобилей на Украине за последние десять лет упало в 52 раза. Об этом сообщила Ассоциации автопроизводителей Украины ("Укравтопром"). По ее данным, в марте нынешнего года в стране были собраны всего 773 автотранспортных средства.

"Производственные мощности национального автопрома продолжают функционировать лишь на 2 процента от своих возможностей, — отмечается в сообщении. — При этом статистика легкового сегмента национального автопрома уже не первый месяц формируется исключительно за счет крупноузловой сборки".

Так, в минувшем месяце число собранных легковых автомобилей составляло 683 единицы. Все они были произведены на площадке завода «Еврокар», распложенного в Закарпатской области. Там собираются несколько моделей автомобилей «Шкода».

Производство коммерческих автомобилей на Украине в марте составило 28 единиц, что на 36 процентов ниже по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, автобусов — 62 единицы, на 24 процента меньше показателя годичной давности.