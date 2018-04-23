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Производство автомобилей на Украине за десять лет упало в 52 раза
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Производство автомобилей на Украине за десять лет упало в 52 раза 

ТАСС 1 час назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Производство автомобилей на Украине за последние десять лет упало в 52 раза. Об этом сообщила Ассоциации автопроизводителей Украины ("Укравтопром"). По ее данным, в марте нынешнего года в стране были собраны всего 773 автотранспортных средства.
"Производственные мощности национального автопрома продолжают функционировать лишь на 2 процента от своих возможностей, — отмечается в сообщении. — При этом статистика легкового сегмента национального автопрома уже не первый месяц формируется исключительно за счет крупноузловой сборки".
Так, в минувшем месяце число собранных легковых автомобилей составляло 683 единицы. Все они были произведены на площадке завода «Еврокар», распложенного в Закарпатской области. Там собираются несколько моделей автомобилей «Шкода».
Производство коммерческих автомобилей на Украине в марте составило 28 единиц, что на 36 процентов ниже по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, автобусов — 62 единицы, на 24 процента меньше показателя годичной давности.
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