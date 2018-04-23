Украина заявила о готовности взять Донбасс силой

На смену формату АТО придет ООС В Киеве не исключают начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на неподконтрольные руководству страны районы Донбасса после завершения антитеррористической операции (АТО). Об этом в интервью «Би-би-си Украина» рассказал министр обороны Украины Степан Полторак

Глава военного ведомства подтвердил, что формат антитеррористической операции будет завершен 30 апреля. Эту дату ранее озвучивал СМИ президент Украины Петр Порошенко . Он, в частности, сообщил, что подготовительная работа войск к смене формата уже проводится на полевом уровне.

«Были проведены учения и буквально во время разговора с вами осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена», — сказал министр.

Полторак не стал давать однозначного ответа на вопрос, будет ли увеличена численность украинских военнослужащих в Донбассе после завершения АТО. Он лишь пояснил, что все «будет зависеть от обстановки». При этом глава Минобороны заявил, что дополнительные подразделения в Донбасс могут перебросить в том случае, если высшее руководство страны решит освобождать районы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик силовым путем.

По мнению Полторака, если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то будет достаточно и нынешнего количества сил. «Если будет ситуация осложняться или будет принято решение об освобождении территории — тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать», — пояснил он.

Вместе с тем глава военного ведомства выразил уверенность в том, что переформатирование АТО в ООС (Операцию объединенных сил), руководить которой будет единый штаб, окажет положительное влияние на жизнь мирных граждан. «Они будут четко понимать, от кого зависят решения, они будут четко понимать, что вертикаль управления этими территориями и, я думаю, что жизнь для этих людей будет легче», — сказал Полторак.

Переформатирование операции на юго-востоке страны будет проходить согласно закона о реинтеграции Донбасса, который вступил в силу в феврале. В Киеве объясняли, что главным отличием формата ООС от АТО станет формирование единой вертикали управления для всех сил, принимающих участие в военной операции. Управлением будет заниматься Оперативный штаб.

Кроме обозначения новой политики украинских властей в Донбассе документ о реинтеграции признает Россию страной-агрессором. «В этом законе мы квалифицируем Россию как государство-агрессор. Определенно, что именно Россия оккупировала наши территории», — заявлял Порошенко после подписания закона. При этом украинский лидер подчеркивал, что Украина «остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе».

В свою очередь, МИД РФ расценил подписанный Порошенко документ как свидетельство несоблюдения Киевом Минских соглашений. Соответствующим законом, заявляли в российском дипведомстве, Порошенко развязал руки «партии войны» и «подписал приговор минскому „Комплексу мер“.