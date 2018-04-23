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Корнейчук: Прямой месседж Украине от США — денег этому президенту не дадим
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Корнейчук: Прямой месседж Украине от США — денег этому президенту не дадим 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
По словам политолога Дмитрия Корнейчука, на встрече и.о. секретаря госдепа США Джона Салливана и министра иностранных дел Павла Климкина, американцы дали четкие указания украинской власти по поводу условий продолжения финансовой поддержки. А именно, создание антикоррупционного суда и повышение цены на газ до уровня импортного паритета.
«Он (Салливан) призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ», — пояснила пресс-секретарь госдепа Хизер Нойерт перед журналистами.
Как сказал политолог в эфире канала NewsOne, с дипломатического языка это переводится следующим образом: американцы прекрасно понимают, что украинская власть не будет перед выборами президента поднимать тарифы на газ для населения и создавать антикоррупционный суд.
«Сигнал звучит так: денег этому президенту не дадим», — подытожил политолог.
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