Корнейчук: Прямой месседж Украине от США — денег этому президенту не дадим

По словам политолога Дмитрия Корнейчука, на встрече и.о. секретаря госдепа США Джона Салливана и министра иностранных дел Павла Климкина , американцы дали четкие указания украинской власти по поводу условий продолжения финансовой поддержки. А именно, создание антикоррупционного суда и повышение цены на газ до уровня импортного паритета.

Как сказал политолог в эфире канала NewsOne, с дипломатического языка это переводится следующим образом: американцы прекрасно понимают, что украинская власть не будет перед выборами президента поднимать тарифы на газ для населения и создавать антикоррупционный суд.

«Сигнал звучит так: денег этому президенту не дадим», — подытожил политолог.