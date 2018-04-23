«Укртелеком» на 30% поднял цены за проводное радио 

Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 1 мая 2018 года ПАО «Укртелеком» повышает абонентскую плату за проводное радио на 30%.
Абонентская плата для населения за пользование основной радиоточкой, а также за пользование основной радиоточкой ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания повышается с 20 грн/месяц до 27 грн/месяц (с НДС).
Также сообщается, что с 1 августа «Укртелеком» прекращает предоставление ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия спроса на них. В частности, будет прекращено предоставление услуг по ремонту и техобслуживанию приемников эфирного радиовещания, по обеспечению синхронного перевода, по звукоусилению (озвучивание в помещении и на открытом пространстве) по заявлению пользователя.
По проводовому радио транслируется Первая программа национальной радиокомпании Украины, а также сигналы оповещения в случае чрезвычайной ситуации, введения чрезвычайного или военного положения.
«Укртелеком» — монополист на рынке фиксированной связи Украины. Компания также является крупнейшим в стране интернет-провайдером. В апреле генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в Киеве Печерский райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении ареста на акции «Укртелекома» и принадлежащего ему мобильного оператора «ТриМоб».