«Укртелеком» на 30% поднял цены за проводное радио

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 1 мая 2018 года ПАО «Укртелеком» повышает абонентскую плату за проводное радио на 30%.

Абонентская плата для населения за пользование основной радиоточкой, а также за пользование основной радиоточкой ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания повышается с 20 грн/месяц до 27 грн/месяц (с НДС).

Также сообщается, что с 1 августа «Укртелеком» прекращает предоставление ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия спроса на них. В частности, будет прекращено предоставление услуг по ремонту и техобслуживанию приемников эфирного радиовещания, по обеспечению синхронного перевода, по звукоусилению (озвучивание в помещении и на открытом пространстве) по заявлению пользователя.

По проводовому радио транслируется Первая программа национальной радиокомпании Украины , а также сигналы оповещения в случае чрезвычайной ситуации, введения чрезвычайного или военного положения.