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Эксперт: Теперь Порошенко может единоличным решением использовать военные подразделения
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Эксперт: Теперь Порошенко может единоличным решением использовать военные подразделения 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«30 апреля завершается АТО на территории Донбасса и начинается новый формат — Операция объединенных сил (ООС)» — об этом заявил министр обороны Степан Полторак в интервью BBC Украина.
По мнению политолога Виталия Кулика, ООС подразумевает укрепление полномочий президента, который руководит практически всеми службами, задействованными в операции: вооруженные силы, СБУ и пограничная служба.
«Это дает политический перевес президенту в преддверии выборов. Теперь он может единоличным решением использовать военные подразделения на территории страны и вводить военное положение. В этом есть определенный риск для злоупотреблений», — сказал политолог в эфире канала «112 Украина».
Но с другой стороны, по словам эксперта, это дополнительное политическое преимущество, которое президент может получить только в том случае, если украинские военные глубоко продвинутся вглубь неконтролируемой территории, когда под контроль Украины будут переходить населенные пункты и это совпадет с активной фазой выборов.
«Тогда это, гипотетически, может повлиять на рейтинг президента. И это сыграет ему на пользу», — резюмировал Кулик.
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