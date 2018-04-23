Эксперт: Теперь Порошенко может единоличным решением использовать военные подразделения

«30 апреля завершается АТО на территории Донбасса и начинается новый формат — Операция объединенных сил (ООС)» — об этом заявил министр обороны Степан Полторак в интервью BBC Украина

По мнению политолога Виталия Кулика, ООС подразумевает укрепление полномочий президента, который руководит практически всеми службами, задействованными в операции: вооруженные силы, СБУ и пограничная служба.

«Это дает политический перевес президенту в преддверии выборов. Теперь он может единоличным решением использовать военные подразделения на территории страны и вводить военное положение. В этом есть определенный риск для злоупотреблений», — сказал политолог в эфире канала «112 Украина».

Но с другой стороны, по словам эксперта, это дополнительное политическое преимущество, которое президент может получить только в том случае, если украинские военные глубоко продвинутся вглубь неконтролируемой территории, когда под контроль Украины будут переходить населенные пункты и это совпадет с активной фазой выборов.

«Тогда это, гипотетически, может повлиять на рейтинг президента. И это сыграет ему на пользу», — резюмировал Кулик.